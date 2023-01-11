Каменский: российский хоккей как был, так и остаётся первым в мире

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал про результативную игру форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и оценил нынешний уровень русского хоккея.

«Кучеров является одним из лучших нападающих НХЛ и нашей страны. Он доказывает это своей стабильностью и высокой результативностью. Мы всегда болеем за Никиту и радуемся, когда его имя и других наших хоккеистов появляется на первых страницах изданий и на верхних строчках в рейтингах. Это говорит о том, что российский хоккей как был, так и остаётся первым в мире и таланты из России были и будут. Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, хотя много кто может его выиграть», — сказал Каменский Metaratings.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) Кучеров отметился дублем и двумя результативными передачами, нанеся четыре броска по воротам.