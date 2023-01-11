Каменский: российский хоккей как был, так и остаётся первым в мире

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал про результативную игру форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и оценил нынешний уровень русского хоккея.
«Кучеров является одним из лучших нападающих НХЛ и нашей страны. Он доказывает это своей стабильностью и высокой результативностью. Мы всегда болеем за Никиту и радуемся, когда его имя и других наших хоккеистов появляется на первых страницах изданий и на верхних строчках в рейтингах. Это говорит о том, что российский хоккей как был, так и остаётся первым в мире и таланты из России были и будут. Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, хотя много кто может его выиграть», — сказал Каменский Metaratings.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) Кучеров отметился дублем и двумя результативными передачами, нанеся четыре броска по воротам.
- 11 января 2023
-
18:41
-
18:30
-
18:23
-
17:56
-
17:33
-
17:22
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:00
-
15:56
-
15:34
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
12:52
-
12:30
-
12:21
-
12:06
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:23
-
10:12