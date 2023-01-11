«Когда ты с ним на льду, то ожидаешь неожиданностей». Форвард «Тампы» об игре с Кучеровым

Нападающий «Тампа-Бэй» Ник Пол выразил восхищение игрой российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче с «Коламбусом» (6:3). Кучеров отдал пас не глядя, который в касание в ворота «Блю Джекетс» переправил Пол. Россиянин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.

«Когда ты находишься с ним на льду, то всегда ожидаешь чего-то неожиданного. Он ни разу не взглянул на меня и отдал пас мне прямо на клюшку. За пару смен до этого гола я выбирал позицию на льду, чтобы открыться для передачи. И я понял, что главное — поставить свою клюшку в позицию, и он вложит в неё шайбу, даже не глядя. Он особенный игрок», — цитирует Пола официальный сайт НХЛ.

Кучеров вышел на чистое третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ с 59 (16+43) очками в 39 матчах.