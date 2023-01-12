Канцеров перед дебютной игрой за «Металлург» исполнил красивый финт на «круге новичка»

В матче «Металлурга» с «Адмиралом» (идёт первый период, счёт 0:0) нападающий «Магнитки» Роман Канцеров проводит свою дебютную игру в Континентальной хоккейной лиге.

Перед встречей Канцеров исполнил красивый финт на «круге новичка».

В регулярном сезоне Молодёжной хоккейной лиге Канцеров провёл за «Стальных Лис» 36 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «+13».

18-летний уроженец Магнитогорска будет выбран на драфте Национальной хоккейной лиги следующим летом. В рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта канадского телеканала TSN Крэйга Баттона Канцеров располагается на 34-м месте.

В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Сочи» 14 января в 17:00 мск.