Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канцеров перед дебютной игрой за «Металлург» исполнил красивый финт на «круге новичка»

Канцеров перед дебютной игрой за «Металлург» исполнил красивый финт на «круге новичка»
Комментарии

В матче «Металлурга» с «Адмиралом» (идёт первый период, счёт 0:0) нападающий «Магнитки» Роман Канцеров проводит свою дебютную игру в Континентальной хоккейной лиге.

Перед встречей Канцеров исполнил красивый финт на «круге новичка».

В регулярном сезоне Молодёжной хоккейной лиге Канцеров провёл за «Стальных Лис» 36 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «+13».

18-летний уроженец Магнитогорска будет выбран на драфте Национальной хоккейной лиги следующим летом. В рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта канадского телеканала TSN Крэйга Баттона Канцеров располагается на 34-м месте.

В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Сочи» 14 января в 17:00 мск.

Новость по теме
Мичков опустился на пятое место в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Крэйга Баттона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023