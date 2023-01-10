Мичков опустился на пятое место в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Крэйга Баттона

Эксперт канадского телеканала TSN Крэйг Баттон опубликовал обновлённый рейтинг драфта НХЛ-2023. Российский нападающий «Сочи» Матвей Мичков занял в нём пятое место. В конце сентября 2022 года 18-летний россиянин был на третьей строчке.

Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занял партнёр Бедарда по молодёжной сборной Канады на МЧМ-2023, нападающий Адам Фантилли. Отметим, что в список включены ещё два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Роман Канцеров.

Рейтинг выглядит следующим образом:



1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

4. Эдуард Шале («Комета», Чехия)

5. Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)

6. Уилл Смит (программа USA NTDP, USHL)

7. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

8. Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)

9. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

10. Аксель Сандин-Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

…

20. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

…

34. Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)

Напомним, в сегодняшнем матче с «Витязем» Мичков отметился заброшенной шайбой. Всего на счету Матвея 5 (4+1) очков в восьми матчах за сочинский клуб.