ХК «Сочи» установил новый антирекорд по длине серии поражений в истории чемпионатов России
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В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.
Это поражение стало 21-м подряд для южан. По этому показателю «Сочи» превзошёл антирекорд СКА и установил новый. В сезоне-2000/2001 питерские армейцы проиграли 20 матчей подряд с 15 сентября по 27 ноября 2000-го. СКА прервал серию, обыграв дома «Динамо-Энергию» (Екатеринбург) 1:0.
«Сочи» после 49 матчей одержал пять побед в текущем сезоне КХЛ и с 19 очками замыкает таблицу Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона «Сочи» сыграет дома с «Металлургом» 14 января в 17:00 мск.
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