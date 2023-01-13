«Каролина» в гостях обыграла «Коламбус» и прервала серию из поражений

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играл с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи победу в матче одержали гости — 6:2.
Счёт в матче был открыт на 3-й минуте встречи — отличился американский защитник «Каролины» Бретт Песке, оформивший дубль в сегодняшнем матче. Через 7 минут гости удвоили преимущество усилиями канадского защитника Брента Бёрнса.
До конца первого периода «Джекетс» удалось забросить одну шайбу и уменьшить отставание в счёте.
Во втором периоде на 36-й минуте отличился американский защитник Джейлен Чатфилд, для которого эта шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ.
Американский нападающий Джонни Годро забросил вторую шайбу в составе хозяев на 56-й минуте игры.
Финальный гол в матче забил Сет Джарвис, установивший итоговый счёт встречи — 6:2 в пользу «Харрикейнз».
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.
Примечательно, что 8 января команды встречались друг с другом, и победу в том матче одержал «Коламбус» в серии послематчевых буллитов.
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