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«Каролина» в гостях обыграла «Коламбус» и прервала серию из поражений

«Каролина» в гостях обыграла «Коламбус» и прервала серию из поражений
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На стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играл с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи победу в матче одержали гости — 6:2.

Счёт в матче был открыт на 3-й минуте встречи — отличился американский защитник «Каролины» Бретт Песке, оформивший дубль в сегодняшнем матче. Через 7 минут гости удвоили преимущество усилиями канадского защитника Брента Бёрнса.

До конца первого периода «Джекетс» удалось забросить одну шайбу и уменьшить отставание в счёте.

Во втором периоде на 36-й минуте отличился американский защитник Джейлен Чатфилд, для которого эта шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ.

Американский нападающий Джонни Годро забросил вторую шайбу в составе хозяев на 56-й минуте игры.

Финальный гол в матче забил Сет Джарвис, установивший итоговый счёт встречи — 6:2 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

Примечательно, что 8 января команды встречались друг с другом, и победу в том матче одержал «Коламбус» в серии послематчевых буллитов.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Песке (Терявяйнен) – 02:34 (5x5)   0:2 Бёрнс (Джарвис, Славин) – 10:39 (4x4)   1:2 Курали (Оливье, Байройтер) – 15:00 (5x5)   1:3 Чатфилд (Фаст) – 35:52 (4x5)   1:4 Песке (Ахо) – 48:02 (5x5)   1:5 Славин (Ахо) – 54:55 (5x5)   2:5 Годро (Лайне, Боквист) – 55:27 (5x5)   2:6 Джарвис (Ноэсен, Котканиеми) – 56:45 (5x5)
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