«Рейнджерс» ушёл от поражения в матче с «Далласом», забив за 00,1 до конца игры

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 1:0.



Первый гол в матче был забит во втором периоде. На 38-й минуте игры канадский нападающий Тайлер Сегин забросил шайбу после передач российского нападающего Дениса Гурьянова и Мэйсона Марчмента. За 0,01 до окончания матча К'Андре Миллер спас матч для хозяев своим голом. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс.



На второй же минуте овертайма Фокс забил и принёс хозяевам победу. Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.



Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. Российский нападающий проигравшей команды Виталий Кравцов очков не набрали.