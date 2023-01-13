«Рейнджерс» ушёл от поражения в матче с «Далласом», забив за 00,1 до конца игры

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 1:0.
Первый гол в матче был забит во втором периоде. На 38-й минуте игры канадский нападающий Тайлер Сегин забросил шайбу после передач российского нападающего Дениса Гурьянова и Мэйсона Марчмента. За 0,01 до окончания матча К'Андре Миллер спас матч для хозяев своим голом. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс.
На второй же минуте овертайма Фокс забил и принёс хозяевам победу. Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.
Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. Российский нападающий проигравшей команды Виталий Кравцов очков не набрали.
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