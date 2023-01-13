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«Рейнджерс» ушёл от поражения в матче с «Далласом», забив за 00,1 до конца игры

«Рейнджерс» ушёл от поражения в матче с «Далласом», забив за 00,1 до конца игры
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 1:0.

Первый гол в матче был забит во втором периоде. На 38-й минуте игры канадский нападающий Тайлер Сегин забросил шайбу после передач российского нападающего Дениса Гурьянова и Мэйсона Марчмента. За 0,01 до окончания матча К'Андре Миллер спас матч для хозяев своим голом. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс.

На второй же минуте овертайма Фокс забил и принёс хозяевам победу. Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. Российский нападающий проигравшей команды Виталий Кравцов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Марчмент, Гурьянов) – 37:53 (5x4)   1:1 Миллер (Трочек, Фокс) – 59:59 (6x5)   2:1 Фокс (Зибанеджад, Панарин) – 61:16 (3x3)
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