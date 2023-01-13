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Голевой пас Ивана Барабшёва не помог «Сент-Луису» одержать победу над «Калгари»

Голевой пас Ивана Барабшёва не помог «Сент-Луису» одержать победу над «Калгари»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В первой двадцатиминутке голов забито не было. Но на 36-й минуте матча Уокер Дуэр открыл счёт голам. Ассистировали ему Назем Кадри и Тревор Льюис.

Далее на 41-й минуте Джейк Нейборс сравнял счёт. Российский нападающий Иван Барбашёв и Ноэль Аччари записали в свой актив по одной голевой передаче. Спустя десять минут вывел гостей вперёд Диллон Дюбе, которому ассистировал Элиас Линдхольм. На 57-й минуте укрепил преимущество гостей Блейк Коулман. А спустя 35 секунд Дюбе оформил дубль. Ему ассистировали Линдхольм и Тайлер Тоффоли.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дуэр (Кадри, Льюис) – 35:24 (5x5)   1:1 Нейборс (Аччари, Барбашёв) – 40:20 (5x5)   1:2 Дюбе (Линдхольм, Тоффоли) – 50:50 (5x5)   1:3 Коулман – 56:04 (5x5)   1:4 Дюбе (Линдхольм, Тоффоли) – 56:39 (en)
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