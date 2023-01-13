Голевой пас Ивана Барабшёва не помог «Сент-Луису» одержать победу над «Калгари»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В первой двадцатиминутке голов забито не было. Но на 36-й минуте матча Уокер Дуэр открыл счёт голам. Ассистировали ему Назем Кадри и Тревор Льюис.



Далее на 41-й минуте Джейк Нейборс сравнял счёт. Российский нападающий Иван Барбашёв и Ноэль Аччари записали в свой актив по одной голевой передаче. Спустя десять минут вывел гостей вперёд Диллон Дюбе, которому ассистировал Элиас Линдхольм. На 57-й минуте укрепил преимущество гостей Блейк Коулман. А спустя 35 секунд Дюбе оформил дубль. Ему ассистировали Линдхольм и Тайлер Тоффоли.