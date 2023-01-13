Игорь Шестёркин стал второй звездой матча «Рейнджерс» – «Даллас»

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 2:1.



Российский голкипер Игорь Шестёркин был признан второй звездой матча. На его счету 24 отражённых броска. Первым стал Адам Фокс, у которого один голевой пас и решающий гол. Джей Эттинген стал третьей звездой матча. Он отразил 29 бросков.



Первый гол в матче был забит во втором периоде. На 38-й минуте игры канадский нападающий Тайлер Сегин забросил шайбу после передач российского нападающего Дениса Гурьянова и Мэйсона Марчмента. За 0,01 до окончания матча К'Андре Миллер спас матч для хозяев своим голом. Ему ассистировали Винсент Трочек и Адам Фокс.



На второй же минуте овертайма Фокс забил и принёс хозяевам победу. Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.

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