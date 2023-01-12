Тренер вратарей «Динамо»: Шестёркин запомнился тем, что всегда забирал свой шанс

Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов рассказал о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском и вратаре «Нью-Йорк Рейнджерс Игоре Шестёркине.

«Кто, помимо Василевского и Сорокина, входит в топ-3? Я бы назвал Шестёркина. Есть ещё Бобровский, но я ставлю этих трёх ребят повыше, потому что они моложе, чем Сергей. У Ильи, Игоря и Андрея есть ещё время для больших побед и большой истории.



Когда я впервые увидел Бобровского, Сергею было 19 лет. Я был поражён его работоспособностью, энергией, спортивной наглостью и желанием работать над собой. Благодаря этим качествам Сергей достиг отличных результатов в своей профессиональной карьере. Да у Бобровского после перехода во «Флориду был серьёзный спад в игре, но уже на старте прошлого сезона было видно, что Боб вернулся.

Чем хорош Шестёркин? Шестёркин мне запомнился тем, что он всегда забирал свой шанс. Это очень важно в профессиональном спорте. Когда меня пригласили работать в сборную России-U15, Игоря не было даже в расширенном списке. В Новогорске он появился только спустя два года. Мы вызвали его в юниорскую сборную U17 перед турниром в Канаде и дали ему шанс показать себя, а он им воспользовался на 100 процентов. Через год Игорь уже поехал на ЮЧМ-2013 в Сочи первым номером, где тоже сыграл на хорошем уровне. Следующий шанс ему дали в СКА, и он его забрал. То же самое произошло и в «Рейнджерс».



Шестёркин, Сорокин и Василевский – все очень разные вратари с разными историями и особой изюминкой. Илья брал за счет большого объёма работы и терпения, Андрей – внутренним стержнем и природными данными, а Игорь – своей хваткой. Так что мне очень было интересно наблюдать за их развитием», — цитирует Власова Metaratings.

Ранее Власов рассказал, что считает Андрея Василевского лучшим голкипером в истории российского хоккея.