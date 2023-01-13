«Он прошёл проверку». Тренер «Нэшвилла» — о дебютном матче Аскарова в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс остался доволен дебютным матчем в НХЛ в исполнении российского вратаря Ярослава Аскарова. Россиянин пропустил четыре шайбы, отразив 31 бросок из 35 в матче с «Монреалем» (3:4).
«Я думаю, что Аскаров сыграл хорошо в своём дебютном матче. Он прошёл проверку, и я думаю, что нам нужно было больше помочь ему, но это был хороший старт для него. Он сделал несколько больших сейвов и много раз выручал нас. Так что я отдаю ему должное», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Одним из самых запоминающихся сейвов вратаря стало совершённое спасение в эпизоде с выходом один на один его соотечественника Евгения Дадонова.
Напомним, что уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.
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