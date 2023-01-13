Сергачёв вышел на второе место по заблокированным броскам в истории «Тампа-Бэй»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей и заблокированным броском. По показателю заблокированных бросков россиянин сравнялся с Райаном Макдоной и вышел на второе место в истории клуба. На счету Сергачёва 529 блоков. Лидером по этому показателю является шведский защитник Виктор Хедман, заблокировавший 1440 бросков соперника.
В текущем сезоне на счету Сергачёва 38 матчей, в которых 24-летний защитник набрал 30 очков — забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи.
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