Сергачёв вышел на второе место по заблокированным броскам в истории «Тампа-Бэй»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей и заблокированным броском. По показателю заблокированных бросков россиянин сравнялся с Райаном Макдоной и вышел на второе место в истории клуба. На счету Сергачёва 529 блоков. Лидером по этому показателю является шведский защитник Виктор Хедман, заблокировавший 1440 бросков соперника.

В текущем сезоне на счету Сергачёва 38 матчей, в которых 24-летний защитник набрал 30 очков — забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи.