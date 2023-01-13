Главный тренер «Айлендерс» — об игре Сорокина с «Уайлд»: его выступление было выдающимся

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт похвалил российского голкипера «островитян» Илью Сорокина за игру в матче с «Миннесотой» (1:3). Россиянин отразил 33 из 35 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

«Его игра была выдающейся. Конечно, нам нужно было забивать больше голов. Мы должны были больше помогать своему вратарю. Он проделал отличную работу, не позволяя шайбе попасть в сетку, как он делает это в каждой игре», — цитирует Ламберта официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Сорокин одержал 14 побед в 32 матчах с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,29. На счету 27-летнего вратаря три «сухих» матча в текущем сезоне НХЛ.