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Мичков установил новый клубный рекорд ХК «Сочи» в матче с «Торпедо»

Мичков установил новый клубный рекорд ХК «Сочи» в матче с «Торпедо»
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В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

Нападающий хозяев Матвей Мичков нанёс 10 бросков в створ ворот соперника. 18-летний форвард установил новый клубный рекорд ХК «Сочи» по количеству бросков за игру, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Анисину, Андре Петерссону, Вадиму Щеголькову и Йоанну Овитю, которые наносили по девять бросков в створ ворот соперников в отдельно взятых матчах.

Рекорд Лиги в регулярных чемпионатах – 13 бросков в створ. Такой показатель был зафиксирован у Евгения Малкина (Металлург Мг, сезон-2012/2013), Александра Рязанцева (Северсталь, сезон-2012/2013), Андрея Кутейкина (Спартак, сезон-2018/2019) и Даниэля Заара (Торпедо, сезон-2021/2022).

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