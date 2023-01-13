Капризов на 2-м месте по матчам с 2+ очками для русских левых вингеров в 3 первых сезонах

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал два результативных очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард «дикарей» забросил шайбу и отдал голевую передачу.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов вышел на единоличное седьмое место в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ очками для крайних левых нападающих в первых трёх сезонах в лиге и на второе — среди российских левых вингеров. По этому показателю нападающий «Миннесоты» обогнал форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Артемия Панарина. Больше Капризова таких встреч провели только Брайан Пропп (62), Рик Мартин (66), Антон Штястны (70), Люк Робитайл (75), Пол Кария (77) и Александр Овечкин (90).
Напомним, в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
- 13 января 2023
-
16:24
-
15:53
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:34
-
14:17
-
14:01
-
13:36
-
13:19
-
12:44
-
12:09
-
11:38
-
11:16
-
10:45
-
10:26
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
08:54
-
08:37
-
08:20
-
08:09
-
07:48
-
07:38
-
07:33
-
07:20
-
07:16
-
07:05
-
06:57
-
06:36
-
06:30
-
06:12
-
05:50