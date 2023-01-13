Капризов на 2-м месте по матчам с 2+ очками для русских левых вингеров в 3 первых сезонах

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал два результативных очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард «дикарей» забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов вышел на единоличное седьмое место в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ очками для крайних левых нападающих в первых трёх сезонах в лиге и на второе — среди российских левых вингеров. По этому показателю нападающий «Миннесоты» обогнал форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Артемия Панарина. Больше Капризова таких встреч провели только Брайан Пропп (62), Рик Мартин (66), Антон Штястны (70), Люк Робитайл (75), Пол Кария (77) и Александр Овечкин (90).

Напомним, в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.