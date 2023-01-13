Форвард «Авангарда» Иван Телегин проиграл третий суд своей бывшей жене, певице Пелагее

Певица Пелагея в своих социальных сетях объявила, что её бывший муж, форвард «Авангарда» Иван Телегин проиграл ей третий суд.



«Выиграли третий суд. Чемодан подтверждающих документов», — говорится в сообщении.

Напомним, Пелагея и Телегин вступили в брак в 2016 году, однако через три года пара разошлась. Официально развод оформили в конце 2020 года. У пары есть дочь Таисия.

Ранее Телегин пытался отсудить у певицы и бывшей жены часть активов. В их число вошла квартира на Нежинской улице. Согласно документам, жильё было куплено на средства, предоставленные Пелагее её мамой. Телегин не имел к ним никакого отношения. Кроме того, речь шла и о части денежных гонораров певицы, которые, по сообщениям стороны хоккеиста, не тратились на семью.