Форвард «Авангарда» Иван Телегин проиграл третий суд своей бывшей жене, певице Пелагее
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Певица Пелагея в своих социальных сетях объявила, что её бывший муж, форвард «Авангарда» Иван Телегин проиграл ей третий суд.
«Выиграли третий суд. Чемодан подтверждающих документов», — говорится в сообщении.
Напомним, Пелагея и Телегин вступили в брак в 2016 году, однако через три года пара разошлась. Официально развод оформили в конце 2020 года. У пары есть дочь Таисия.
Ранее Телегин пытался отсудить у певицы и бывшей жены часть активов. В их число вошла квартира на Нежинской улице. Согласно документам, жильё было куплено на средства, предоставленные Пелагее её мамой. Телегин не имел к ним никакого отношения. Кроме того, речь шла и о части денежных гонораров певицы, которые, по сообщениям стороны хоккеиста, не тратились на семью.
Новость по темеТелегин снова проиграл суд Пелагее. На этот раз — апелляцию
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