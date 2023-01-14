Костин отметился голом по ходу матча с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч между клубами НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче перерыв перед вторым периодом. Гости ведут со счётом 2:0.
В концовке первого отрезка матча российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился заброшенной шайбой. Ему ассистировали Зак Хайман и Венсан Деарне. Первую шайбу в матче забросил Коннор Макдэвид.
Эта шайба стала для Костина восьмой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий также имеет в своём активе четыре результативные передачи.
Напомним, в предыдущей встрече с «Анахаймом», в котором «Эдмонтон» добился уверенной победы со счётом 6:2, Костин отметился дублем.
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