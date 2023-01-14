«Сочи» прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Металлург»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На 18-й минуте Егор Бабенко с передачи Матвея Мичкова вывел сочинцев вперёд. На 31-й минуте Ярослав Хабаров после паса Коди Кёррана сравнял счёт. На 34-й минуте Артём Николаев забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев, однако Алексей Маклюков на 39-й минуте восстановил равенство в счёте — 2:2. На 50-й минуте Сергей Попов забил третий гол сочинцев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 16 января в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Витязь» 18 января примет «Сочи».