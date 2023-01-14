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«Сочи» прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Металлург»

«Сочи» прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Металлург»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Бабенко (Мичков) – 17:28 (5x5)   1:1 Хабаров (Кёрран) – 30:48 (5x5)   2:1 Николаев (Попов, Гараев) – 33:55 (5x5)   2:2 Маклюков (Яковлев, Лайпсик) – 38:05 (5x5)   3:2 Попов (Морроу, Николаев) – 49:32 (5x4)

На 18-й минуте Егор Бабенко с передачи Матвея Мичкова вывел сочинцев вперёд. На 31-й минуте Ярослав Хабаров после паса Коди Кёррана сравнял счёт. На 34-й минуте Артём Николаев забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев, однако Алексей Маклюков на 39-й минуте восстановил равенство в счёте — 2:2. На 50-й минуте Сергей Попов забил третий гол сочинцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 16 января в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Витязь» 18 января примет «Сочи».

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