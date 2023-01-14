Илья Воробьёв прокомментировал поражение «Металлурга» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи». Магнитогорцы дважды отыгрывались, однако уступили со счётом 2:3.
«Сочи» с победой. Два раза мы сравнивали счёт, очень много не попадали в ворота, моментов не использовали», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Для магнитогорцев это поражение стало третьим подряд. Команда опустилась на третье место в Восточной конференции. «Металлург» сыграл 50 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 63 очка.
- 14 января 2023
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