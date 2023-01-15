Тренер «Ванкувера» Будро: увольнение? Я просыпаюсь и иду на работу, пока мне не запретят

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро отреагировал на поражение от «Флориды Пантерз» (3:4) и рассказал о возможной отставке.
«Сейчас нам нелегко. Тяжело такое воспринимать, никому не нравится проигрывать. Это не по душе фанатам и игрокам, всем тренерам. Но остаётся только приходить на работу и снова пробовать добиться нужного результата. Последние три игры мы хотя бы не сдаёмся заранее. Команда всё ещё хочет добиться успеха, выходя на лёд.
Увольнение? Я просто просыпаюсь и прихожу на работу до тех пор, пока мне не запретят», — цитирует Будро Sportsnet.
«Ванкувер» после 42 проведённых встреч набрал 37 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «косатки» сыграют в гостях с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 16 января в 1:00 мск.
- 15 января 2023
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