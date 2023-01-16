Вратарь Хеллебайк обошёл Набокова по количеству побед в НХЛ за первые восемь сезонов

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк в матче отразил 20 бросков и одержал свою 239-ю победу в регулярном сезоне и плей-офф Национальной хоккейной лиги. Американский вратарь вышел на седьмое место по победам среди голкиперов-неканадцев за первые восемь сезонов в лиге и обошёл российского голкипера Евгения Набокова, у которого 238 побед, сообщает StatsCentre в своём «твиттере».
Лидирует в этом списке Хенрик Лундквист с 306 победами, на втором месте — Андрей Василевский с 292 победами, на третьем — Джонатан Куик (257).
«Виннипег» после победы набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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