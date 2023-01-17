«Сан-Хосе» проиграл «Нью-Джерси», Барабанов не реализовал буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллистов (3:3 – основное время, 4:3, 1:0 по буллитам).
За «Нью-Джерси» забивали Райан Грейвз, Нико Хишир и Джек Хьюз. Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результатативной передачей. Российский защитник Никита Охотюк не отметился результативными действиями. Победный буллит реализовал Томаш Татар.
В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Ник Бонино. Российский нападающий Александр Барабанов не отметился результативными действиями. Также он не реализовал последматчевый буллит.
В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Даллас Старз», а «Нью-Джерси» встретится с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 19 и 20 января соответственно.
- 17 января 2023
-
03:10
-
02:49
-
02:10
-
01:37
- 16 января 2023
-
23:42
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
22:55
-
22:38
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:32
-
20:16
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
18:46
-
18:44
-
18:23
-
17:56
-
17:25
-
16:55
-
16:24
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:02