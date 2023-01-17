«Сан-Хосе» проиграл «Нью-Джерси», Барабанов не реализовал буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллистов (3:3 – основное время, 4:3, 1:0 по буллитам).

За «Нью-Джерси» забивали Райан Грейвз, Нико Хишир и Джек Хьюз. Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результатативной передачей. Российский защитник Никита Охотюк не отметился результативными действиями. Победный буллит реализовал Томаш Татар.

В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Ник Бонино. Российский нападающий Александр Барабанов не отметился результативными действиями. Также он не реализовал последматчевый буллит.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Даллас Старз», а «Нью-Джерси» встретится с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 19 и 20 января соответственно.