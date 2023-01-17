Кравцов — о голе: просто положил клюшку на лёд, и наконец-то это произошло

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) прокомментировал заброшенную шайбу, высоко оценив действия партнёров по тройки нападения Баркли Гудроу и Филипа Хитила, отметившихся результативными передачами.

«Гуди и Фил проделали всю работу. Я просто положил клюшку на лёд, и наконец-то это произошло», — сказал Кравцов в эфире клубного телевидения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

23-летний Кравцов в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи. Гол в ворота «Коламбуса» стал для российского форварда первым с 19 декабря 2022 года.