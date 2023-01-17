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Пресс-служба НХЛ — о легендарной шайбе Овечкина: этот гол — лучший в истории НХЛ?!

Пресс-служба НХЛ — о легендарной шайбе Овечкина: этот гол — лучший в истории НХЛ?!
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Официальная пресс-служба НХЛ в «Твиттере» вспомнила легендарную шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заброшенную в ворота «Финикс Койотс». Вчера, 16 января, голу форварда исполнилось 17 лет.

«В этот день в 2006 году Александр Овечкин забил Тот-Самый-Гол.

Считается ли это лучшим голом в истории НХЛ?!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 20 результативных передач. Сейчас отставание российского нападающего от Уэйна Гретцки составляет 84 гола. На счету Овечкина 810 шайб в карьере в НХЛ, а великий канадец забил 894 гола.

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