Нестеров стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
В конце первого периода счёт в матче отрыл защитник московских армейцев Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Михаила Григоренко. Таким образом, 29-летний игрок обороны стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ. На его счету 33 шайбы за клуб. Он обошёл Якова Рылова (32 гола), сообщает пресс-служба КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Всего в текущем сезоне Нестеров сыграл 46 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 30 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским «Динамо».
- 17 января 2023
-
21:09
-
20:39
-
20:32
-
20:15
-
20:13
-
19:59
-
19:39
-
19:19
-
18:44
-
18:35
-
18:17
-
17:55
-
17:33
-
17:20
-
17:00
-
16:47
-
16:34
-
16:23
-
16:08
-
15:55
-
15:27
-
14:56
-
14:45
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:18
-
12:55
-
12:36
-
12:15
-
11:58
-
11:36
-
11:16
-
10:57
-
10:33