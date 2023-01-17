Нестеров стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

В конце первого периода счёт в матче отрыл защитник московских армейцев Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Михаила Григоренко. Таким образом, 29-летний игрок обороны стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ. На его счету 33 шайбы за клуб. Он обошёл Якова Рылова (32 гола), сообщает пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Всего в текущем сезоне Нестеров сыграл 46 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 30 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским «Динамо».