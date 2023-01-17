«Я бы по-русски назвал это клоунадой». Разин — о стычке «Динамо» и «Северстали» после игры

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении от минского «Динамо» (0:2) и прокомментировал ошибку голкипера череповецкого клуба Александра Самонова, который пропустил гол с отрицательного угла, рикошетом от ловушки.

«Все понимали значимость этой игры. Игра была нервная. Где-то мы играли получше. К сожалению, тот гол, который мы пропустили, оказался решающим. Жалко, что не забили. Хотя были моменты. В прошлую игру здесь, в Минске, минские воспитанники нас вытащили, в этой игре — череповецкий воспитанник отомстил. Это спорт. Побеждает сильнейший. Жизнь на этом не заканчивается. Будем бороться.

Насколько обидно проиграть из-за единственной ошибки голкипера в матче? Эта ошибка сразу заметна, это гол. Многие хоккеисты ошибаются, не по одному разу. Но выручает вратарь. Винить вратаря в поражении никак нельзя. Тем более что мы ни одного гола не забили.

С чем связана драка после окончания матча? Это вопрос к ребятам из «Динамо». Что они показывали. Краги снимали. Я бы по-русски назвал это клоунадой. Если драться — дерись. А так… Держите меня семеро — смешно.

Эта драка поспособствует тому, что «Северсталь» будет играть более «нарывисто» дома? У нас нет таких противных хоккеистов, как Душак, Козун. Они, наверное, где-то нужны. Может быть, были бы средства, мы бы и взяли таких, которым нужно обязательно подраться, под кожу залезть. У нас ребята хотят играть в хоккей, вот эта возня — не хоккей. Хочешь драться — дерись. Все ребята уже уехали, человек что-то машет, снимает краги. Это цирк. За это надо наказывать. Понимаю, этот человек бы прыгал на Яшкина, на Фальковского. Пусть прыгает. Что прыгать на Гераськина? Просто уважения не вызывают такие хоккеисты. Ну понятно. Они бы в НХЛ играли, если были бы нормальными», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» во «ВКонтакте».

«Северсталь» после 51 матча занимает девятую строчку в таблице Запада, имея в активе 51 очко.