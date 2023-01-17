Игорь Гришин назвал причины поражения «Спартака» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о поражении от «Автомобилиста» (4:7) и оценил игру голкипера клуба Патрика Рыбара.

«Противник очень серьёзный, очень сильный. Мы настраивались на них, сделали определённую установку, но где-то я недоработал, может быть, кое-какие моменты нам не удались. Руки ребята не опустили, попытались в третьем периоде сделать камбэк. К сожалению, шестой гол — непонятный, такие не должны были залетать, все наши усилия сошли на нет.

Не угадал с вратарём? Рыбар у нас первый вратарь, когда-то ему надо после болезни стартовать, мы считали, что он к игре готов. К сожалению, так получилось, через это надо пройти, в следующих играх он будет лучше.

Оборона — слабое звено? Каждый тренер вам скажет, что мы работаем на тренировках, работаем с видео, работаем с этим, надеюсь, что эта работа принесёт свои плоды. Для того чтобы побеждать, надо забивать голы.

Игра Усманова по сезону? Парень поднялся из МХЛ, минуя Высшую лигу, был промежуток, когда не стало хватать физики, но сегодня он сыграл очень здорово, надеюсь, что стабильность продолжится», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

В следующем матче «Спартак» сыграет дома с «Сочи» 22 января.