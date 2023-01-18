Сибирь одержала шестую победу в семи матчах, уверенно обыграв дома «Нефтехимик»

В Новосибирске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На седьмой минуте второго периода счёт открыл Глеб Семёнов с передач Михаила Назарова и Александра Протаповича. Через две минуты восстановил равенство в счёте Никита Ефремов с передач Алексея Яковлева и Дениса Голубева. На 13-й минуте вывел хозяев вперёд Владимир Бутузов с передач Дмитрия Овчинникова и Александра Шарова. На 18-й минуте периода счёт 3:1 сделал Алексей Соловьёв с передач Максима Сушко и Тейлора Бека. Окончательный счёт установил Александр Шаров, забросив в пустые ворота.
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