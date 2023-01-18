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Сибирь одержала шестую победу в семи матчах, уверенно обыграв дома «Нефтехимик»

Сибирь одержала шестую победу в семи матчах, уверенно обыграв дома «Нефтехимик»
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В Новосибирске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода счёт открыл Глеб Семёнов с передач Михаила Назарова и Александра Протаповича. Через две минуты восстановил равенство в счёте Никита Ефремов с передач Алексея Яковлева и Дениса Голубева. На 13-й минуте вывел хозяев вперёд Владимир Бутузов с передач Дмитрия Овчинникова и Александра Шарова. На 18-й минуте периода счёт 3:1 сделал Алексей Соловьёв с передач Максима Сушко и Тейлора Бека. Окончательный счёт установил Александр Шаров, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Семёнов (Назаров, Протапович) – 26:31 (5x5)   1:1 Ефремов (Яковлев, Голубев) – 28:56 (5x5)   2:1 Бутузов (Овчинников, Шаров) – 32:56 (5x4)   3:1 Соловьёв (Сушко, Бек) – 37:45 (5x5)   4:1 Шаров – 59:37 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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