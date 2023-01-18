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Тейлор Бек побил рекорд «Сибири» по очкам в регулярном чемпионате КХЛ

Тейлор Бек побил рекорд «Сибири» по очкам в регулярном чемпионате КХЛ
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

В конце третьего периода форвард новосибирцев Тейлор Бек отметился результативной передачей на гол Алексея Соловьёва. Таким образом, 31-летний канадец набрал 47-е очко и установил рекорд «Сибири» по результативным баллам за регулярку. Он обошёл Дмитрия Кугрышева (сезон-2014/2015) и Йори Лехтерю (сезон-2012/2013), у которых было по 46 очков.

Для Тейлора текущий сезон является дебютным в «Сибири». Бек был выбран на драфте НХЛ в 2009 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в третьем раунде под общим 70-м номером.

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