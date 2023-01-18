Нападающий «Монреаля» Слафковски выбыл на три месяца, он — первый номер драфта НХЛ-2022

Первый номер драфта форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски пропустит три месяца из-за травмы нижней части тела, которая не потребует хирургического вмешательства, сообщает официальный сайт канадского клуба.

Накануне «Канадиенс» перевели Слафковски в список травмированных.

В текущем сезоне у Юрая 10 (4+6) очков в 39 матчах за клуб. 18-летний словацкий хоккеист был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии.

«Монреаль Канадиенс» после 45 матчей набрал 41 очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб сыграет дома с «Флоридой Пантерз» в ночь на 20 января в 3:00 мск.