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Полунин промахнулся мимо пустых ворот, в следующей атаке «Торпедо» сравняло счёт

Полунин промахнулся мимо пустых ворот, в следующей атаке «Торпедо» сравняло счёт
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В конце матча нападающий ярославского клуба Александр Полунин при счёте 2:1 в пользу «Локомотива» не попал по пустым воротам, а в следующей атаке «Торпедо» сравняло счёт.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После победы нижегородский клуб набрал 70 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче нижегородский клуб сыграет со СКА 21 января. «Локомотив» примет дома уфимский «Салават Юлаев» 22 января.

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