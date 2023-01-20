Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов и Орлов оформили по два голевых паса и помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Кузнецов и Орлов оформили по два голевых паса и помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону»
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена». Победу в матче одержали гости со счётом 4:0.

За «Вашингтон» забивали Дилан Строум (дубль), Сонни Милано и Том Уилсон. Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов смогли записать результативные действия на свой счёт в этой игре. Россияне отличились четырьмя голевыми передачами на партнёров, у каждого — по две.

Хозяева площадки не смогли огорчить вратаря Дарси Кемпера и оставили его ворота в неприкосновенности.

В следующем матче «Вашинтон» сыграет с «Вегасом». «Аризона», в свою очередь, встретится с «Далласом». Матчи пройдут 22 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Орлов, Дженсен) – 03:03 (5x5)   0:2 Милано (Уилсон, Бекстрём) – 37:31 (5x5)   0:3 Уилсон (Кузнецов, Орлов) – 38:41 (5x4)   0:4 Строум (Кузнецов, Юханссон) – 48:41 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023