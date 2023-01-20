Кузнецов и Орлов оформили по два голевых паса и помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена». Победу в матче одержали гости со счётом 4:0.



За «Вашингтон» забивали Дилан Строум (дубль), Сонни Милано и Том Уилсон. Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов смогли записать результативные действия на свой счёт в этой игре. Россияне отличились четырьмя голевыми передачами на партнёров, у каждого — по две.



Хозяева площадки не смогли огорчить вратаря Дарси Кемпера и оставили его ворота в неприкосновенности.



В следующем матче «Вашинтон» сыграет с «Вегасом». «Аризона», в свою очередь, встретится с «Далласом». Матчи пройдут 22 января.