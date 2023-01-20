Голевая передача Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.



На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Эдмонтона» Райан Маклунд. Спустя десять минут удвоил преимущество Леон Драйзайтль.



На 22-й минуте Брэндон Хагель отыграл одну шайбу. Затем Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.



Итоговый счёт в матче установили голы Коннора Макдэвида и Зака Хаймана, оформившего дубль.