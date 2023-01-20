Голевая передача Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.
На 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Эдмонтона» Райан Маклунд. Спустя десять минут удвоил преимущество Леон Драйзайтль.
На 22-й минуте Брэндон Хагель отыграл одну шайбу. Затем Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.
Итоговый счёт в матче установили голы Коннора Макдэвида и Зака Хаймана, оформившего дубль.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маклауд (Деарне, Райан) – 06:13 (5x5) 2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:43 (5x4) 2:1 Хагель (Чирелли, Киллорн) – 21:30 (5x5) 3:1 Хайман (Фёгеле) – 23:08 (5x5) 3:2 Стэмкос (Пойнт, Хедман) – 27:51 (5x5) 3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 32:03 (5x5) 4:3 Макдэвид (Нурс) – 42:10 (5x5) 5:3 Хайман (Драйзайтль) – 57:48 (en)
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