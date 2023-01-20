Макдэвид догнал Овечкина по победным голам за первые восемь сезонов в НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.
Победный гол в начале третьего периода забил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Для канадца этот гол стал 59-м победным в карьере НХЛ. По этому показателю он догнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за первые восемь сезонов в НХЛ. Больше победных голов в истории НХЛ за первые восемь сезонов в лиге забили лишь Ги Лафлёр (70) и Майк Босси (66).
В прошедшей игре Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, проведя на площадке 23 минуты и 44 секунды. Канадец нанёс шесть бросков по воротам.
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