Макдэвид забил победный гол в ворота Василевского в фирменном сольном проходе
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.
Победный гол в начале третьего периода забил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец подобрал шайбу в средней зоне и на феноменальной скорости объехал защитника и со второй попытки поразил ворота Андрея Василевского.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошедшей игре Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, проведя на площадке 23 минуты и 44 секунды. Канадец нанёс шесть бросков по воротам.
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