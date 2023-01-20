Макдэвид забил победный гол в ворота Василевского в фирменном сольном проходе

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

Победный гол в начале третьего периода забил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец подобрал шайбу в средней зоне и на феноменальной скорости объехал защитника и со второй попытки поразил ворота Андрея Василевского.

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В прошедшей игре Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, проведя на площадке 23 минуты и 44 секунды. Канадец нанёс шесть бросков по воротам.

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