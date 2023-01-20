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Мэттьюс и Макдэвид обогнали Овечкина по голам в равных составах для игроков до 26 лет

Мэттьюс и Макдэвид обогнали Овечкина по голам в равных составах для игроков до 26 лет
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Эти голы стали для 25-летнего американца 209-м и 210-м в карьере при игре в равных составах.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Мэттьюс вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных в равных составах, для игроков не старше 25 лет. Форвард сравнялся с Яромиром Ягром. Больше забили только Майк Босси (213), Марио Лемье (218), Яри Курри (219), Мишель Гуле (221), Дэйл Хаверчук (228), Стив Айзерман (230) и Уэйн Гретцки (367).

Отметим, что Мэттьюс обошёл Коннора Макдэвида (206) и Александра Овечкина (199), которые расположились на 10-й и 11-й строчках. Американцу исполнится 26 лет 17 сентября. Макдэвиду исполнилось 26 неделю назад — 13 января.

Напомним, в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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