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Мэттьюс в первых 450 матчах в НХЛ забил 281 гол. Он отстал от Овечкина всего на 8 шайб

Мэттьюс в первых 450 матчах в НХЛ забил 281 гол. Он отстал от Овечкина всего на 8 шайб
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Она стала для американца 281-й в 450 встречах в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Мэттьюс вышел на восьмое место в истории лиги по количеству голов, забитых в первых 450 матчах регулярного чемпионата в НХЛ. 25-летний нападающий сравнялся с Морисом Ришаром. Больше форварда «Торонто» смогли забросить лишь Теэму Селянне (288), Александр Овечкин (289), Яри Курри (309), Майк Босси (349), Бретт Халл (350), Марио Лемье (360) и Уэйн Гретцки (412).

Кроме того, Мэттьюс вышел на второе место среди действующих игроков по этому показателю. Он уступил лишь Овечкину, отстав от россиянина на восемь голов.

Напомним, в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

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