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Гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» не засчитали. Шайба прошла сквозь дырку в воротах

Гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» не засчитали. Шайба прошла сквозь дырку в воротах
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает омский «Авангард». К концу первого периода счёт 0:0.

На шестой минуте казанцы вышли было вперёд. Нападающий Артём Галимов мощно бросил с ползоны — голкипер Василий Демченко отбил шайбу, и та полетела над перекладиной. Ударившись о борт, она отскочила к Михаилу Глухову. Форвард нанёс бросок в касание и забил гол. Тем не менее судьи после видеопросмотра определили, что шайба влетела в ворота сквозь дырку в сетке.

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Отметим, что «Авангард» на данный момент занимает четвёртое место в Восточной конференции. Омичи, набравшие 66 очков, опережают «Ак Барс», идущий на пятой позиции, на два балла.

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