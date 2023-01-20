Гарипов: «Ак Барс» ждёт, терпит и обороняется. Билялетдинов — очень сильный тактик

Вратарь «Нефтехимика» Эмиль Гарипов отметил, что многие недооценивают тактические способности главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Голкипер является воспитанником казанского клуба, с которым выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году.

«Билялетдинов три года не работал, и команда сразу начала побеждать? Во-первых, я не думаю, что он не работал. Всё равно он наверняка анализировал хоккей. Понимаете, как бы хоккей ни менялся, такой специалист всегда сможет видоизменить своё видение хоккея под текущие реалии. Зинэтула Билялетдинов живёт хоккеем, ему не трудно это сделать. Также и атмосфера, и дисциплина в раздевалке. Это вообще самое главное. От этого в основном и зависят победы. Важно, когда все в команде дружные и друг друга уважают. Тем более когда управляет такой тренер, как Зинэтула Хайдярович. Он сильный тактик, люди порой не осознают, насколько он силён в построении игры команды. Иногда даже хоккейные люди не могут этого понять. Что уж говорить про остальных…

«Ак Барс» такой клуб, что отличается от всех в лиге. Есть своя устоявшаяся система, стиль игры. Я не верю, что Казань может играть по-другому. «Ак Барс» та команда, которая ждёт, терпит и обороняется. Мы когда с «Ак Барсом» играли последний раз (30 декабря в Казани, – Прим. «Чемпионата»), я сидел на скамейке. Потом с ребятами из «Нефтехимика» разговаривал. Они говорят, там всё четко, все знают, как играть у Билялетдинова. «Ак Барс», говорят, никуда не бежит, не распыляется. Наоборот, ждут момент, когда надо забить. Это такой стиль у «Ак Барса». Команда, которая умеет добиваться результата. Необязательно выигрывать 5:0, можно 1:0, 2:1. Необязательно бегать, высунув язык, или плести комбинации. Надо играть солидно, стабильно и строго в обороне. Один ошибся – четверо помогли. Для меня «Ак Барс» всегда был и будет такой командой. Только так кубки и выигрываются», — цитирует Гарипова «ТИ-Спорт».

31-летний голкипер в текущем сезоне провёл два матча за «Трактор», в которых имел процент отражённых бросков 77,8%. В конце сентября вратарь был обменян в «Нефтехимик», в котором значительно улучшил свои показатели отражённых бросков до 93,7%. В семи матчах за нижнекамскую команду вратарь потерпел всего одно поражение. В октябре голкипер получил травму, перенёс операцию на спине и до сих пор не вернулся на лёд.



Всего за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Гарипов провёл 262 матча, в которых процент отражённых бросков составил 92,9%.