Драйзайтль вышел на 2-е место по голам в большинстве за девять лет. Больше лишь у Овечкина

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард отличился при игре «пять на четыре».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Драйзайтль забил 109-й гол в численном большинстве в карьере. По этому показателю немецкий нападающий сравнялся со Стивеном Стэмкосом с момента своего дебюта в сезоне-2014/2015. Форварды делят второе место. Лидирует же российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За последние девять лет он забил 143 гола в большинстве.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.
- 20 января 2023
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