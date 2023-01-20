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Драйзайтль вышел на 2-е место по голам в большинстве за девять лет. Больше лишь у Овечкина

Драйзайтль вышел на 2-е место по голам в большинстве за девять лет. Больше лишь у Овечкина
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард отличился при игре «пять на четыре».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Драйзайтль забил 109-й гол в численном большинстве в карьере. По этому показателю немецкий нападающий сравнялся со Стивеном Стэмкосом с момента своего дебюта в сезоне-2014/2015. Форварды делят второе место. Лидирует же российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За последние девять лет он забил 143 гола в большинстве.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

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