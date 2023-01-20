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Лишь четыре хоккеиста забили больше Капризова с момента дебюта Кирилла в НХЛ

Лишь четыре хоккеиста забили больше Капризова с момента дебюта Кирилла в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Она стала для форварда 100-й в заокеанской карьере. На это россиянину потребовалось 180 матчей.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, с момента дебюта Капризова в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 лишь четверо игроков забили больше голов, чем нападающий «Миннесоты». Это Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (125), Коннор Макдэвид (115) и Леон Драйзайтль (112) из «Эдмонтон Ойлерз», а также Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (104).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Капризов выбил сотню голов в НХЛ. Он идёт почти в темпе Овечкина! Капризов выбил сотню голов в НХЛ. Он идёт почти в темпе Овечкина!
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