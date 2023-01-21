Александр Никишин побил рекорд СКА по количеству очков для защитников за одну регулярку

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает санкт-петербургский СКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На седьмой минуте армейцы выиграли вбрасывание в своей зоне, защитник Александр Никишин отдал передачу на форварда Захара Бардакова. Он точной передачей между двумя соперниками вывел нападающего Дмитрия Яшкина «один на один» с Иваном Кульбаковым. Чешский форвард выкатился на ворота и переиграл голкипера в ближнем бою.
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, Никишин набрал 43-е (9+34) очко в 52-м матче сезона. Таким образом, он побил клубный рекорд для бомбардиров-защитников СКА в лиге за один регулярный чемпионат. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Зубову, который набрал 42 балла в сезоне-2009/2010. Кроме того, результат Никишина — 10-й для защитников в рамках регулярного чемпионата. Рекорд принадлежит Крису Ли (65 очков в сезоне-2016/2017).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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