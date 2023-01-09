Никишин — первый защитник в истории СКА на счету которого 3 матча с тремя пасами в сезоне
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Александр Никишин отдал три ассиста в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (6:3) и стал первым защитником в истории СКА на счету которого три матча с тремя голевыми передачами по ходу одного чемпионата, сообщает официальный сайт армейцев.
По два матча с тремя передачами было на счету Кирилла Кольцова в сезоне-2011/2012 и Кевина Даллмэна в сезоне-2012/2013. При этом во всей КХЛ достижение Александра не является рекордным, так в прошлом сезоне защитник «Трактора» Ник Бэйлен сделал четыре ассистентских хет-трика.
В текущем сезоне Никишин провёл за СКА 47 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 30 результативных передач.
СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 78 очков.
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