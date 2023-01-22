Макдэвид забил 40-й гол в сезоне, повторив достижение Буре 23-летней давности

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтоном Ойлерз». На момент написания новости в матче перерыв перед вторым периодом. Гости ведут со счётом 2:0.

Каннадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид по ходу первого периода записал на свой счёт заброшенную шайбу. Он отличился на второй минуте матча. Этот гол стал для Макдэвида 40-м в нынешнем сезоне Национальной хоккей лиги в 48-ми сыгранных матчах. Забросить столько шайб за аналогичное количество игр со старта сезона удалось Павлу Буре в сезоне-1999/2000. С тех пор подобное достижение никому не покорялось.

Напомним, в моменте с заброшенной шайбой Макдэвиду ассистировал Зак Хайман.