Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро едва сдержал слёзы после поражения от «Эдмонтона»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро едва сдержал слёзы после завершения матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

Наставник после финальной сирены задержался на скамейке запасных, с печальным видом смотря на лёд и арену. После этого 68-летний Будро поаплодировал болельщикам и ушёл в раздевалку.

Отметим, что для главного тренера «Ванкувера» этот матч стал 46-м в сезоне. Под руководством Будро «косатки» одержали 11 побед в основное время, четыре — в овертаймах и ещё три — в серии буллитов. Команда занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

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Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.