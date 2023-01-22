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Коннор Макдэвид побил рекорд скорострельности НХЛ XXI века

Коннор Макдэвид побил рекорд скорострельности НХЛ XXI века
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Капитан «нефтяников» записал на свой счёт 40-й гол в 48-й встрече сезона.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид побил рекорд форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса по скорости достижения этой отметки среди действующих игроков. Американскому нападающему «кленовых листьев» в сезоне-2021/2022 потребовалось 49 матчей, чтобы забить 40 голов.

Кроме того, Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, кому покорилась эта отметка не более чем за 48 встреч. Последним игроком, который справился быстрее, был Яромир Ягр — 26 лет назад. Чешский нападающий забил 40 голов за 43 матча в сезоне-1996/1997.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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