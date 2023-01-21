Макдэвид может показать лучший результат по количеству голов в НХЛ за 26 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может показать лучший результат по количеству голов в Национальной хоккейной лиге за 26 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что при нынешнем темпе канадский капитан «нефтяников» может завершить сезон с 68 шайбами. Это станет лучшим результатом с сезона-1995/1996. Тогда нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье забил 69 голов в 70 встречах регулярного чемпионата. С тех пор лишь трём хоккеистам удавалось добраться до отметки в 60 голов: форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (65 в 82 матчах сезона-2007/2008), капитану «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу (60 в 82 встречах сезона-2011/2012) и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (60 в 73 матчах сезона-2021/2022).

Напомним, в 47 встречах текущего чемпионата Макдэвид забросил 39 шайб.

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