Макдэвиду подарили новые носки вместо рваных. Они той же фирмы

Канадскому капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду подарили носки на день рождения. Нападающий рассказал об этом на своей странице в «Твиттере». Носки выпущены любимой фирмой Макдэвида — CCM.
— У вас был день рождения недавно, — сказали канадцу.
— Да, — ответил Макдэвид.
— Это очевидно, что CCM вам очень идёт. С днём рождения!
— День рождения, который всё никак не закончится. Ну конечно, носки CCM! Это та же модель?
— Да, те же самые.
— Это хорошо. Они быстро снашиваются, так что это хорошо. Спасибо большое!
Напомним, в начале января стало известно, что Макдэвид долгое время играет в одной и той же паре носков. За этот период они поизносились и продырявились. 13 января канадцу исполнилось 26 лет. Он лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ.
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