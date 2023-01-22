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«Северсталь» прервала серию поражений, победив минское «Динамо»

«Северсталь» прервала серию поражений, победив минское «Динамо»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали череповчане.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ник Меркли с передач Сергея Сапего и Владимира Алистрова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 43-й секунде третьего периода восстановил равенство в счёте Адам Лишка с передач Александра Петунина и Робина Пресса. Спустя пять минут вывел «Северсталь» вперёд Максим Колмыков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Сапего, Алистров) – 14:09 (5x4)   1:1 Лишка (Петунин, Пресс) – 40:43 (5x4)   2:1 Колмыков (Думбадзе) – 45:23 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре регулярного сезона КХЛ «Северсталь» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 25 января. Минское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку» 24 января.

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