Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона» впервые после травмы

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке команды, сообщает североамериканская журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Это произошло впервые после травмы нижней части тела.

Отметим, что из-за повреждения российский нападающий пропустил матч «столичных» с «Вегас Голден Найтс». Это первый случай, когда Овечкин не сыграл в нынешнем сезоне.

Следующую встречу «Вашингтон» проведёт 25 января с «Колорадо Эвеланш».

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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