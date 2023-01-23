Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона» впервые после травмы
Поделиться
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке команды, сообщает североамериканская журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Это произошло впервые после травмы нижней части тела.
Отметим, что из-за повреждения российский нападающий пропустил матч «столичных» с «Вегас Голден Найтс». Это первый случай, когда Овечкин не сыграл в нынешнем сезоне.
Следующую встречу «Вашингтон» проведёт 25 января с «Колорадо Эвеланш».
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Новость по темеОвечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей
Комментарии
- 23 января 2023
-
23:58
-
23:29
-
23:10
-
23:06
-
22:48
-
22:39
-
22:15
-
21:43
-
21:21
-
21:14
-
21:00
-
20:43
-
20:29
-
20:10
-
19:42
-
19:17
-
19:14
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:02
-
17:58
-
17:22
-
16:57
-
16:23
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:39
-
14:27
-
14:05
-
13:43
Партнерский контент